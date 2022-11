Kryeministri Edi Rama ka reaguar për herë të parë për protestën e thirrur nga opozita para godinës së kryeministrisë. Për kreun e qeverisë ajo ishte një çorbë e parë prej 30 vitesh. Rama u shpreh se një spiun dhe një non grata mbledhin militantët aty dhe këtë gjë po të duan mund ta bëjnë çdo ditë, por u vjen keq për njerëzit që e ndjekin nga pas.

‘Ça proteste me flisni për një protestë partish, një non grata dhe një spiun që mbledhin militantët e tyre mund ta bëjnë sa herë të duan nuk ka lidhje me popullin me qytetarët partish për pushtet. Për të prishur e për të marrë. Me të vëtemin rezultat që hodhën disa bojë këtu që u deshën punëtorët të punonin natën për ta larë. Ata bëj pis e ne pastro. As nuk disa ishin dhe as nuk i kam parë. Mund ta bëjnë çdo ditë. Është një çorbë që e kemi parë prej 30 vitesh që e gatuan i nijeti kuzhinier non grata. Më vjen keq për ato që shkojnë pas atyre non gratave.’- u shpreh Rama.