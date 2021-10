Me një propozim për furnizimin me gaz natyror, çmimet e të cilit janë rritur shumë kohët e fundit, për të gjithë Bashkimin Evropian, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis mori pjesë në Samitin 2-ditor ne BE, ndërsa vlerësoi çështjen e rritjeve si ajo që do të dominojë debatin.

Në të njëjtën kohë, kryeministri tregoi se do të informonte homologët e tij për zhvillimet në Mesdheun Lindor që mund të ndodhin në kushte të caktuara, si një burim alternativ energjie për Bashkimin Evropian.

“Në një axhendë mjaft të pasur, unë vlerësoj se çështja që do të dominojë debatin është rritja e çmimeve të energjisë. Siç e dini, qeveria greke ka marrë tashmë masa të rëndësishme për të minimizuar rritjen e çmimeve të energjisë elektrike dhe gazit për familjet greke. Dhe ne do të vazhdojmë të ndërhyjmë në tregun e energjisë në mënyrë që të mbështesim familjen greke, por edhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, për aq kohë sa të zgjasë kjo krizë energjetike. Por është e nevojshme që problemi të trajtohet në një nivel më strukturor, me ndërhyrje që mund të fillojnë, në fazën e parë, nga Komisioni Evropian. Në mënyrë indikative, unë përmend mundësinë e blerjes së gazit nga Bashkimi Evropian, por edhe mundësinë për të qenë në gjendje të rrisim depozitimin e gazit në mënyrë që të kemi më pak shtrembërime afatshkurtra të tregut kur kemi nevojë për më shumë gaz. Unë do të kem mundësinë, në kuadrin e diskutimit, të informoj homologët e mi në lidhje me zhvillimet shumë të rëndësishme në Mesdheun Lindor. Mesdheu Lindor, në kushte të caktuara, mund të zhvillohet si një burim alternativ energjie për Bashkimin Evropian. Pavarësisht nëse po flasim për gazin natyror – i cili mund të transportohet në formë të lëngëzuar nga Egjipti në Greqi dhe prej andej në rrjetin evropian të gazit – ose po flasim për energjinë elektrike që mund të prodhohet, përsëri në Afrikën e Veriut në një vend shumë të favorshëm, në idealin I do të thoshte, kushtet dhe të transportoheshin nëpërmjet një kablli, përsëri, nga Egjipti në Evropë nëpërmjet Greqisë. Rëndësia e Mesdheut Lindor, pra, qëndron pikërisht në këtë dimension, i cili lidhet drejtpërdrejt me sigurinë energjetike të Bashkimit Evropian, dhe ne do të kemi mundësinë t’i diskutojmë ato gjatë pasdites”- tha ai.