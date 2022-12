Çmenduritë për futbollin janë nga më të ndryshmte, por ajo që u propozua në Meksikë është në kufijtë e të pabesueshmes. Deputetja meksikane María Clemente García Morena ka propozuar shpalljen e Lionel Messit persona non grata në territorin meksikan. Arsyeja? Për disa tifozë meksikanë, duke përfshirë boksierin Canelo Alvarez, Pleshti dyshohet se ka shkelur fanellën e kombëtares së Meksikës. Në interpretimin e tyre, madje, ai e ka shkelmuar me përbuzje pas fitores 2-0 të Argjentinës.

“Dhoma e Deputetëve – me iniciativë të deputetes Morena – i kërkon Ministrisë së Punëve të Jashtme të nxjerrë deklaratën përkatëse, për të shpallur Lionel Andrés Messi Cuccittini, shtetas me kombësi argjentinase dhe spanjolle, persona non grata në territorin e Shteteve të Bashkuara të Meksikës. Kjo, për shkak të përbuzjes së tij të dukshme dhe mungesës së respektit të treguar për Meksikën”, thuhet në dokument.

Në videon e festës së Argjentinës, pas fitores me Meksikën në fazën e grupeve, nisi stuhia. Aty shfaqej një fanellë meksikane në këmbët e Pleshtit që po kërcente. Boksieri meksikan Canelo alvarez ndërhyri i pari, duke kërcënuar numrin 10 të Argjentinës, “të lusë Zotin të mos më takojë kurrë”. Ndaj këtij kërcënimi reagoi i pari Aguero, që u mundua të sqarojë se festa në dhomat e zhveshjes nuk ka lidhje me mungesën e respektit. Pastaj edhe Tyson që i doli në mbrojtje Messi. Ndërsa tani ka ardhur propozimi konkret nga një deputete. Mund të mos i prishë asnjë punë Messi, por kapërcen në një tjetër nivel çmenduritë për futbollin.