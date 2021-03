Kryeministri Edi Rama gjatë prezantimit të programit të arsimit ka deklaruar se proritet i PS është rritja e pagave të mësuesve me 40% si dhe gjuha angleze që do të mësohet që në klasë të parë. Sakaq ai ka premtuar se do të çelin program të arteve dhe zejeve, duke theksuar se qendra e parë do të jetë në Tiranë dhe më pas do të ngrihen qendrat e tjera në Kukës, Shkodër Dibër.

Më tej, kryeministri theksoi se mandati i 3 do të sjellë fundin e mësimit me 2 turne për shkak të mungesës së klasave.