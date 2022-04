“Ka Champions League, kampionat, nuk besoj se Handanovic duhet të luajë çdo ndeshje. Pastaj le të shpresojmë që jo, por nëse ndodh një dëmtim, çfarë do të bëni me Radu? Do t’i thuhet tani hajde se na duhesh? Duhet respekt”. Polemika e ngritur nga menaxheri i portierit rumun të Interit, Oscar Damiani, me rastin e ndeshjes së Kupës së Italisë ndaj Romës, rikthehet në aktualitet një ditë pas gafës së bujshme që vendosi ndeshjen në Bolonjë dhe ndoshta kampionatin zikaltër.

Radu, i cili luajti ndeshjen e tij të parë si titullar në kampionat në Dall’Ara, për shkak të një problemi fizik të Handanovic, këtë sezon ka qëndruar në fushë vetëm për 120 minuta në ndeshjen e 1/8 të Kupës së Italisë me Empolin, më 19 janar. Që atëherë vetëm pankina, edhe për çerekfinalen e Kupës së Italisë kundër Romës në fillim të shkurtit, menjëherë pas derbit të humbur në kampionat, kur zgjedhja e Inzaghit e kishte zemëruar shumë menaxherin e rumunit: “Jemi të zhgënjyer, ne por mbi të gjitha djali. Ai priste të luante duke qenë se në ndeshjen e parë të Kupës ishte zgjedhur titullar. E gjithë familja e tij kishte ardhur nga Rumania për ta parë dhe nuk e kuptoi zgjedhjen”, tha ai për mikrofonat e Radio Sportiva.

“Zgjedhja e Inzaghit ishte të mos e linte të luante. E respektueshme, nuk futem në zgjedhjet teknike, por në nivel njerëzor Radu e meritonte të luante – shtoi Damiani – Ka ardhur edhe Onana, në fund të sezonit Radu do të largohet. Në Kupën e Italisë kundër Romës ai mund të kishte luajtur duke treguar cilësitë e tij, por nuk ishte kështu. Ka Champions League, kampionat, nuk mendoj se Handanovic duhet të luajë çdo ndeshje. Pastaj le të shpresojmë që jo, por nëse ndodh një dëmtim, çfarë do të bëhet me Radu? Do t’i thonë eja se na duhesh? Duhet respekt”.

Më pas sulmi i drejtpërdrejtë ndaj Handanoviçit: Vazhdoj të mendoj se ai mund t’i linte hapësirë zëvendësit të tij dhe të mos sillej si me Padellin, me të cilin kishte ndodhur e njëjta gjë. Handanovic gjithmonë dëshiron të luajë, si ish-futbollist nuk e kuptoj. Ai i tij më duket një qëndrim, në thonjëza, jashtë sportivitetit”.