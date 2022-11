Kryesia e PD mblidhet ditën e sotme në një kohë kur janë ende 17 bashki pa kandidatë në Primare. Në mbledhjen e Kryesisë kreu i PD Sali Berisha do të ketë një fjalë dhe më pas do të vijohet me temat.

Ndërkohë që deri tani janë prezantuar kandidatët për 44 bashki, ditën e sotme prezantuan kandidaturat dhe 2 kandidatët për Bashkinë e Beratit dhe të Mirditës Kejdi Spahiu dhe Saimir Kola.

Gazetari Osman Stafa raportoi për se sot pritet zyrtarizimi i kandidatëve në disa bashki të tjera.

Po kështu në orën 13:00 do ketë mbledhje të Grupit Parlamentar të PD, ku do të ketë një fjalim kreu i PD Sali Berisha.

Lista me emrat e kandidatëve zyrtarë për Primaret në 44 bashkitë e vendit:

1. Bashkia Elbasan

Luciano Boçi

2. Bashkia Tiranë

Adriana Kalaja,

Belind Këlliçi,

Enkelejda Fejzo,

Fatmir Merkoçi,

Gerti Bogdani,

Ilir Alimehmeti,

Julian Deda

3. Bashkia Shkodër

Bardh Spahija

4. Bashkia Durrës

Armand Dervishi,

Fatjon Kosta,

Igli Cara

5. Bashkia Librazhd

Agron Mekshi,

Arjanit Leka,

Mereme Zeneli,

Shaqir Kuka,

Shefki Çota,

Ndriçim Lila

6. Bashkia Përrenjas

Mehdi Leka,

Suzana Topi

7. Bashkia Gramsh

Hasim Çekrezi,

Kodhel Çala

8. Bashkia Peqin

Albert Kurti,

Mustafa Pashja

9. Bashkia Belsh

Bedri Qypi,

Dritan Cani

10. Bashkia Berat

Kejdi Spahiu,

Sazan Guri,

Zija Ismail

11. Bashkia Lushnje

Eduart Sharka,

Erion Kerçuku,

Eurion Iliazi

12. Bashkia Patos

Ardian Rama,

Gazment Halimi,

Sofie Alushaj

13. Bashkia Mallakastër

Neim Begaj,

Resmi Shanaj

14. Bashkia Roskovec

Dhurata Malka,

Nazar Plaka,

Erdit Hazizaj

15. Bashkia Divjakë

Aurel Malko,

Gjergj Janko

16. Bashkia Korçë

Entela Dvorani,

Gjergji Gjata,

Ledina Alolli

17. Bashkia Maliq

Alfred Beberi,

Alfred Gega

18. Bashkia Kukës

Atmir Sinamati

19. Bashkia Tropojë

Besnik Dushaj,

Feride Rahmanaj,

Mimoza Hardajmataj,

Xheme Nezaj,

Jordan Memia

20.Bashkia Has

Bledar Lushi,

Miftar Dauti,

Nazlie Laçi

21. Bashkia Vlorë

Alta Haluci,

Hysmni Sharra,

Luman Kapaj,

Nada Daullja

22. Bashkia Selenicë

Bejto Alliaj,

Dhurata Meçorapaj,

Leonard Rakipaj,

Jani Dapaj,

Klajdi Runaj,

Sezai Balilaj

23.Bashkia Delvinë

Bati Çuçuri,

Hasan Alizoti,

IIir Mehmeti

24. Bashkia Sarandë

Ardit Cikuli,

Armand Magllara,

Robert Haxhi,

Spiro Vaso,

Ilir Nikollo

25. Bashkia Konispol

Aleksandër Loloshi,

Fatmir Shero

26. Bashkia Shijak

Agim Rameta,

Fabardh Gjata,

Astrit Hoxha,

Ilner Vora

27. Bashkia Vau i Dejës

Kolë Pashuk Shaben

Zef Kin Hila

28. Bashkia Pukë

Astrit Agim Kuçi

Demir Qamil Hyseni

Ndue Zef Suma

Rrok Ndrec Dodaj

29. Bashkia Dibër

Alketa Sefer Agolli

Besnik Izet Alku

Fadil Mehmet Begu

Ismail Fiqiri Uka

Margarita Murat Markja

Përparim Dali Noka

30. Bashkia Mat

Bukurosh Kujtim Ballabani

Lindita Zenel Doda

Skënder Abaz Gjuci

Ymer Beqir Barçi

Nezir Rizvani

31. Bashkia Klos

Basir Ibrahim Çupa

Bedri Selman Hoxha

Veri Kadri Kuka

32. Bashkia Lezhë

Ergin Llesh Mataj

Kristian Pashk Gjidodaj

Maksim Gjin Kola

Pashk Preng Gjoni

Pashk Prengë Ndoci

Salvador Pretash Kacaj

33. Bashkia Mirditë

Aleksandër Gjok Lala

Albert Dod Mëlyshi

Artur Mark Lazri

Gjon Gjetë Ndoj

Martin Dedë Biba

Saimir Fran Kola

34. Bashkia Kurbin

Alfred Pjetër Daçi

Behar Adem Haxhiu

Dalmion Ilir Dodaj

Edmond Lek Shkoza

Gjergj Pal Oroshi

Gjevalin Ndoc Miri

Lindita Françesk Toma

35. Bashkia Kavajë

Eris Petrit Xhihani

Fisnik Ymer Qosja

Isa Nysret Sakja

36. Bashkia Vorë

Agim Luftulla Subashi

Indrit Fatmir Hoxha

37. Bashkia Rrogozhinë

Shkëlqim Hamid Hoxha

Shkëlqim Halit Kalemi

38. Bashkia Pogradec

Oligert Vikon Muçllari

Zini Halil Tollozhina

39. Bashkia Devoll

Arben Fiqiri Miza

Elvis Jani Hajdërlli

Vojsava Hekuran Bregu

Xhensina Istref Kapo

40. Bashkia Fier

Albano Gjysho Zhapaj

Artur Zylal Mahmutaj

Denisa Neim Muçaj

Ermal Saba Hamataj

Evdar Ilirjan Kodheli

41. Bashkia Ura Vajgurore

Florian Feim Muhametaj

Thoma Todi Rumnici

Gentian Haki Meçi

42. Bashkia Kuçovë

Lefter Novrus Maliqi

Brikena Kozma Koroveshi

43. Bashkia Poliçan

Behar Veli Xhaferaj

44. Bashkia Skrapar

Besnik Sali Osmeni

Eugen Xhelal Mustafallari