Dhoma e ulët e parlamentit rus do të mblidhet më 15 korrik për një seancë të jashtëzakonshme, vetëm disa ditë pasi presidenti Vladimir Putin paralajmëroi se Moska as nuk e ka filluar ofensivën e saj në Ukrainë. Parlamenti rus, i dominuar nga një parti që gjithmonë mbështet Putinin, nuk bëri të ditur se çfarë do të diskutohej në seancën e jashtëzakonshme.

Vladimir Vasilyev, kreu i partisë Rusia e Bashkuar, e cila ka 325 vende në parlamentin me 450 vende, tha se ligjvënësit do të diskutojnë më shumë se 60 çështje.

Putin përdori një takim me liderët parlamentarë të enjten për të sfiduar Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj të përpiqen të mposhtin Rusinë në Ukrainë. Ai përsëriti gjithashtu se qëllimet e “operacionit special ushtarak” të vetë-përshkruar nga Moska do të arrihen.