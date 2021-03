Presidenti në detyrë i Kosovës, Glauk Konjufca që në ditën e parë të punës ka kërkuar prej Lëvizjes Vetëvendosje emrin e mandatarit për kryeministër.

Sot pritet të votohet dhe qeveria e re, teksa më parë u konstitua dhe Kuvendi, i cili zgjodhi për kryetar Glauk Konjufcën, që mori njëkohësisht edhe rolin e Presidentit në detyrë të Kosovës.

Me gjasë sot Kosova do të njihet me qeverinë e re, ndërsa pritet që Albin Kurti të jetë i propozuari për kryeministër.