Sipas The Sun, Daniel Levy, presidenti i Tottenhamit, dëshiron të qetësojë Antonio Conten sa më shpejt të jetë e mundur: ai është trajneri i duhur për ekipin e tij. Fjalët vetë-akuzuese të trajnerit italian pas humbjes ndaj Burnley, e kanë shqetësuar aq shumë numrin 1 të klubit sa të planifikojë një takim ballë për ballë në orët e ardhshme. Te Spurs nuk ka dyshim se ai është pika fikse nga ku mund të rinisë ngritja e klubit londinez. Megjithatë, ekziston frika se Conte është i bindur se nuk ka një skuadër në lartësinë e ambicjeve të tij dhe se është i gatshëm të largohet.

Tottenham vjen nga katër humbje në pesë ndeshjet e fundit të Premier League, një bilanc katastrofik edhe pse, për ironi, fitorja e vetme erdhi në shtëpinë e skuadrës që po dominon kampionatin anglez: Manchester City. Me një llogari të thjeshtë, Conte e gjen veten, për herë të parë në karrierën e tij, duke menaxhuar një grup të paaftë për të luftuar në nivelet më të larta. Drejtuesit londinezë, megjithatë, absolutisht nuk kanë dëshirë ta lënë të shkojë dhe këtë do ta përsërisin me forcë në bashkëbisedimin e planifikuar për në orët në vijim.