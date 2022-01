Kryeministri Edi Rama ka sulmuar edhe sot Presidentin e Republikës Ilir Meta, ku u shpreh se pas shumë dekretimeve në shkelje të Kushtetutës, ai vendosi të dekretojë 6 marsin si ditën e zgjedhjeve të pjesshme lokale. Rama është ndalur edhe një herë tek shkarkimi Metës, duke thënë se në muajin Prill do të zgjidhet emri për presidentin e ri të Republikës së Shqipërisë. Ndër të tjera ai u shpreh se duhet t’i japim Shqipërisë një president normal. Ai tha se në muaji prill do të bëhet zgjedhja e presidentit nga krupi parlamentar i PS.

“Një kryetar dhe kryetare shteti që t’i kthejë normalitetin njerëzor moral e institucional zyrës së Presidentit të Republikës. Nuk do bjerë nga qielli, me siguri do gjendet mes nesh këtu në territorin e Republikës se Shqipërisë apo në territorin shpirtëror të kombit tonë se mund të jetë edhe jashtë Republikës së Shqipërisë por e kemi detyrim t’i japim asaj zyre mundësinë që për 5 vitet e ardhshme të ketë një njeri normal”,-tha Rama.