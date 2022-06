Partia Socialiste do të mbledhë këtë të premte kryesinë e partisë dhe mësohet se fokusi kryesor i diskutimeve do të jetë zgjedhja e presidentit të ri. Mbrëmja e së shtunës 4 qershor 2022 pritet ta gjej Shqipërinë me një president të ri të zgjedhur vetëm me votat e PS. Shumicës socialiste do t’i duhet që deri në orën 12:00 të po të njëjtës ditë të depozitojë kandidatin apo kandidaten bashkë me 20 firma propozuese.