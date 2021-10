Një barazim tjetër, sërisht në pozita të favorshme për të marrë edhe më shumë, me Dinamon që luajti gjithë pjesën e dytë me 10 lojtarë e që në fund lë përsëri zhgënjim për një renditje që bëhet e sikletshme me 3 pikë në 4 ndeshje: “Kur merret në fund barazimi përsëri quhet i mirë – ka komentuar presidenti i Partizanit, Gazment Demi -. Nuk patëm fatin dhe një herë, përsëri një gabim i joni, shpresoj të jetë barazimi i fundit ky”.

Një lloj dëshire e përzier me një ultimatum, që i drejtohet direkt lojtarëve dhe teknikut Ilir Daja, të cilin zyrtarisht e mban të mbrojtur: “A rrezikon Daja? S’ka asnjë rrezik, akoma jemi në fillim të kampionatit, çfarë do rrezikojë Daja. Daja vazhdon trajnimin, e ka mirë me presidentin, me drejtorin e përgjithshëm, kështu që shpresojmë që fitorja e parë të jetë për Dajën”, përfundoi numri 1 i të kuqve.