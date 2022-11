Goli që zhbllokoi ndeshjen Portugali-Uruguai nuk ishte i Cristiano Ronaldo. FIFA tashmë ia kishte atribuuar golin Bruno Fernandes, autorit të krosimit. Pamjet televizive treguan se CR7 nuk dukej sikur e kishte devijuar trajektoren, megjithë shkëputjen e madhe dhe ngazëllimin e papërmbajtshëm. Konfirmimi përfundimtar, megjithatë, ka ardhur nga teknologjia. Në veçanti, nga mikroçipi i instaluar në Al Rihla, topat adidas të përdorur në kompeticionin e kampionatit botëror. Sipas saj, sensori nuk zbuloi asnjë prekje të CR7.

Grafiku shënjues, në fakt, ngrihet lart në momentin e krosimit dhe më pas zbret dhe mbetet i palëvizshëm derisa sfera preku tokën. Topi pastaj përfundoi në rrjetë, por kjo mjafton për të qetësuar Cristiano Ronaldo se asnjë padrejtësi nuk ka ndodhur.

SI FUNKSIONON SISTEMI

Por si funksionon saktësisht ky sistem inovativ? Shpjegimi vjen direkt nga Adidas: brenda topit të ri Al Rihla ka një sensor që gjurmon çdo moment të lojës. Mikroçipi është mjaft i ndjeshëm për të dalluar prekjen edhe me një gisht. Teknologjia e lidhur regjistron momentin e saktë të prekjes së topit, me një saktësi prej 2 milisekonda. Kjo veçori kontribuon edhe në funksionimin korrekt të teknologjisë së re të pozicionit jashtë loje gjysmë automatik.

Kështu që është një element shtesë për zbulimin e episodeve të pozicionit jashtë loje. Ky sistem funksionon së bashku me kamerat speciale të vendosura brenda stadiumeve. Mikroçipi me sensorin ultra të lehtë të Njësisë së Matjes Inerciale (IMU) brenda topit rezulton thelbësor për të gjurmuar çdo prekje në fushë. Ato janë në gjendje të regjistrojnë momentin e saktë në të cilin ndodh pasimi vendimtar. Sensorët janë vendosur brenda topit falë Adidas Suspension System.

Takimi me golin e 119-të në kombëtare është shtyrë për këtë arsye për CR7. Portugezi me siguri do ta provojë sërish në ndeshjen kundër Koresë së Jugut në ditën e fundit të Grupit H. Megjithatë, kampioni portugez arriti të ngushëllojë veten me një kualifikim të hershëm për raundi i 1/8.