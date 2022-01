Të vendosur diku nëpër sirtarë, telefonat klasikë të BlackBerry nuk do të funkionojnë më.

Të martën, kompania do të ndërpresë mbështetjen për pajisjet e saj klasike që përdorin BlackBerry 10, 7.1 OS dhe më herët. Kjo do të thotë se të gjitha pajisjet e tij të vjetra që nuk funksionojnë në softuerin Android nuk do të jenë më në gjendje të përdorin të dhëna, të dërgojnë mesazhe me tekst, të kenë akses në internet ose të kryejnë telefonata, madje edhe ato të emergjencës.

Ndërsa shumica e përdoruesve celularë kanë lëvizur nga BlackBerry versioni i fundit i sistemit të tij operativ i lançuar në 2013 vendimi për të ndërprerë mbështetjen për telefonat e tij përfaqëson fundin e asaj që dikur konsiderohej teknologji e fundit.

Kompania fillimisht e njoftoi lajmin në shtator 2020 si pjesë e përpjekjeve të saj për t’u fokusuar në ofrimin e softuerit dhe shërbimeve të sigurisë për ndërmarrjet dhe qeveritë në mbarë botën nën emrin BlackBerry Limited.

BlackBerry (BB) ka qenë kryesisht jashtë biznesit të telefonave që nga viti 2016, por me kalimin e viteve ajo vazhdoi të licenconte markën e saj për prodhuesit e telefonave, duke përfshirë TCL dhe së fundmi OnëardMobility, një startup sigurie me bazë në Austin, Teksas, për një pajisje Blackberry 5G funksionon në softuerin Android.