Barcelona lëshoi ​​një deklaratë për shtyp këtë të enjte, në fund të ditës, duke njoftuar se Lionel Messi nuk do ta zgjasë aventurën brenda klubit katalanas. “Megjithë një marrëveshje midis FC Barcelona dhe Leo Messi me synimin e qartë të të dy palëve për të nënshkruar një kontratë të re sot, ajo nuk do të jetë e mundur të zyrtarizohet për shkak të pengesave ekonomike dhe strukturore (rregullorja e Ligës Spanjolle)”, shpjegoi klubi.

Për shkak të “pengesave strukturore dhe ekonomike të klubit”, njoftoi sot Barcelona, Leo Messi s’mund të vazhdojë me Barcelonën dhe kështu, zyrtarisht, ai është larguar nga klubi i fëmijërisë.

“Barça do të donte të falënderonte lojtarin për kontributin e tij në rritjen e institucionit dhe t’i uronte atij më të mirat në jetën e tij personale dhe profesionale” thuhej në njoftimin për shtyp të klubit katalan.

Rezultati i telenovelës Lionel Messi, megjithatë, dukej se më në fund mori formë, por procesi ngeci në mes të pasdites së sotme. Këtë mëngjes në Barcelonë mbërriti nga Argjentina, Jorge Messi, babai dhe këshilltari i lojtarit, i cili sapo kishte mbyllur dosjen për të finalizuar kontratën e re të djalit të tij me Joan Laporta, presidentin e Barçës, dhe sipas njoftimeve të dy palëve një marrëveshje ishte e pashmangshme.

Por ndërsa të dy palët u ribashkuan për të përfunduar operacionin, disa media spanjolle njoftuan se e ardhmja e argjentinasit në Barça ishte në pikëpyetje. “Marca” foli për një “kthesë radikale”, duke siguruar se “është pothuajse e pamundur që Messi të vazhdojë me Barçën”, veçanërisht për shkak të projektit sportiv që nuk i përshtatet atij.

E përditshmja katalanase Sport tha nga ana e saj se problem ishte bërë çështja e buxhetit në lidhje me regjistrimin e klubit në Ligën Profesionale Spanjolle. Barça duhet të zvogëlojë listën e pagave me 187 milionë euro për të përmbushur kërkesat e institucionit organizues La Liga.

Njoftimi për largimin e Lionel Messit është padyshim një ngjarje e rrallë. Argjentinasi u bashkua me Barçën në vitin 2000, në moshën 13 vjeç. Ai bëri debutimin e tij profesional atje gjatë sezonit 2003-2004. Me FC Barcelonën, ​​me të cilën ai luajti 778 ndeshje (672 gola, 305 asistime) “La Pulga” ka ndërtuar një rekord mbresëlënës, duke fituar dhjetë Liga, katër Liga të Kampionëve dhe shtatë Copa del Rey. Në nivel individual, Messi ka fituar edhe gjashtë Topa të Artë.

Nëse e ardhmja e Lionel Messit me siguri nuk do të shkruhet në FC Barcelona, ​​nënshkrimi i tij në klubin e tij të ardhshëm do të jetë telenovela e madhe këtë verë.

Sipas shumë mediave botërore, ai ka dy opsione,edhe pse ka shumë klube që e duan.

Ai ndoshta do të zgjedhë në mes të Manchester City ose Paris Saint Germain, dy klubet që kanë fuqinë financiare dhe e duan Messin që nga viti i kaluar.