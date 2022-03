Teksa Ukraina u zgjua në ditën e 6 të luftës nga Rusia, kryeministri polak Matthew Morawiecki do të diskutojë sot në Bruksel me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen mbështetjen që duhet t’i jepet Ukrainës për t’u bashkuar me BE- në, tha një zëdhënës i qeverisë.

“Sot pasdite në Bruksel, kryeministri Moraëiecki do të takohet me presidenten e Komisionit Evropian, von der Leyen ”, shkroi Peter Mueller në Twitter.

“Çështja do të jetë mbështetja sistematike për Ukrainën në kontekstin e pranimit të saj në BE.”

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky kërkoi ditën e djeshme atërarësimin urgjent të vendit në familjen e Bshkimit Evropian, ndërsa pak më vonë dy delegacionet ruse dhe ukrainase shkuan në kufirin bjellorus për të biseduar për paqe. Megjithatë deri më tani nuk ka dalë anjë përfundim nga takimi, pasi pritte të zhvillohet dhe një raund in dytë takimesh mes dy vendeve.

Më herët autoritetet ukrainase k konfirmuan vdekjen e 70 ushtarëve të saj janë vrarë në një sulm të artilerisë ruse në qytetin verilindor të Okhtyrka. Forcat ruse këtë të martë kanë rrethuar qendrën rajonale të Khersonit në Ukrainën jugore.

Qyteti ka qenë i rrethuar dhe ka shumë ushtarë rus dhe pajisje ushtarake në të gjithë anët, e Khersonit.