Sadio Mané do të luajë për Bayern Mynih sezonin e ardhshëm. Sipas ‘Sky Deutschland’, klubi më i suksesshëm në Gjermani ka mbyllur marrëveshjen me qendërsulmuesin, për kalimin nga Liverpool. Kartoni i Mané, i cili është i destinuar të zëvendësojë Robert Leëandoëskin në qendër të sulmit, kushtoi rreth dyzet milionë, mes bonuseve dhe shpërblimeve. Futbollisti do të nënshkruajë një kontratë trevjeçare dhe javën e ardhshme do të fluturojë për në Mynih për ekzaminimet e zakonshme mjekësore. Liverpool tashmë e ka zëvendësuar Mané me Darëin Nunez të Portugalisë, i marrë nga Benfica për 75 milionë euro, plus 25 në bonuse.

MANÈ-BAYERN, DREJTORI SPORTIV KONFIRMON: “PO VJEN”

Sadio Mané së shpejti do të jetë edhe zyrtarisht një lojtar i Bayern Mynih dhe tani bavarezët nuk fshihen më. Drejtori sportiv i Bayern, Hasan Salihamidzic, konfirmoi se marrëveshja tani ka përfunduar: “Po, ai po vjen”, tha ai për Sky Deutschland.