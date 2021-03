Në momentin më të vështirë të dekadës së fundit për Juventus, zëvendëspresidenti i bardhezinjve, Pavel Nedved, ka folur për të ardhmen e klubit, sfidat e muajve të ardhshëm dhe disa nga lojtarët kryesorë të ekipit në një ekskluzive për DAZN në 24 mars: “Pirlo është dhe do të jetë trajneri i Juventusit, 100% – fillon Nedved duke folur për trajnerin i cili u shënjestrua pas rezultateve të fundit negative – Ne kemi ndërtuar një projekt me Andrean, duke ditur vështirësitë që do të ekzistonin. Kemi dashur të bëjmë diçka më shumë por nuk ia dolëm, vështirësitë ishin të parashikuara”.

“Ne jemi shumë të qetë, në rrugën që dëshironim dhe do të mbajmë këtë linjë. Ai ka gjithçka për t’u bërë një trajner i shkëlqyer, “shtoi Nedved, i cili, pas trajnerit, konfirmoi edhe yllin e ekipit:” Cristiano Ronaldo nuk mund të preket, ai ka një kontratë deri më 30 qershor 2022 dhe do të mbetet. Se çfarë do të ndodhë më pas do të shihet. Si në nivelin teknik ashtu edhe në atë të imazhit, ai na dha një shtysë drejt Olimpit të futbollit – shtoi ceku – Për nivelin e tij teknik, asgjë nuk mund të thuhet: ai shënoi më shumë se 100 gola në 120 ndeshje dhe, për më tepër, na tërhoqi në Champions. Ai është një djalë shumë i thjeshtë, edhe pse nga jashtë nuk mund të duket i tillë. Është prototipi i një lojtari modern i cili me talent të jashtëzakonshëm dhe shumë punë ka arritur objektivë të pabesueshëm, “shtoi ai.

Nga CR7 te shoku i tij (teorik) i ekipit, i cili megjithatë luajti shumë pak këtë vit: “Na ka munguar Dybala. Besoj se këtë vit ai nuk ka luajtur më shumë se 800 minuta me ne: janë shumë pak. Prania e tij do të na garantonte variante ofensivë e gola që padyshim na kanë munguar. Ai ka një kontratë për një vit tjetër dhe unë nuk kam asgjë tjetër për t’i shtuar asaj që drejtori Paratici dhe presidenti Agnelli kanë thënë tashmë. Por është e qartë që tek Juventus vlerësojmë çdo mundësi merkato”.