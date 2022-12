Dita e Krishtlindjes kushtuar familjes, pastaj nga nesër Milani do të rikthehet në punë për të rifilluar ndjekjen e Napolit. Kuqezinjtë duan të mbrojnë titullin e 19 të fituar majin e kaluar. Ekipi rifillon kampionatin nga Arechi kundër Salernitana. Rastësisht edhe skuadra e parë e drejtuar nga Stefano Pioli. Ishte viti 2003/2004, kampanët shpëtuan duke u renditur në vendin e 17 në Serie B…

“Mendoj se jam përmirësuar në shumë gjëra dhe në shumë situata. Por mbi të gjitha në dy/tre gjëra që i konsideroj më të rëndësishmet për punën time”, ka thënë trajneri i kuqezinjve. Që do të thotë zgjidhjet e ndryshme taktike, marrëdhënia me lojtarët e mi dhe ndoshta edhe komunikimi më i mirë me jashtë nga ajo që mund të bëja në fillim të karrierës ”.

MJESHTRI I EMERGJENCAVE

Të gjitha këtyre i duhet shtuar edhe menaxhimi i emergjencës. Pioli fitoi titullin me Ibrahimovic në gjysmë shërbimi. Tekniku humbi Kjaer, i dha vlerë Kalulu dhe me Rebic shpeshherë jashtë disponibilitetit ai eksperimentoi me sukses me Kessie dhe Krunic në 3/4.

Emergjenca rishfaqet edhe tani, pas pauzës së gjatë. Kthimi i Maignan ( mungon që nga fundi i shtatorit) shtyhet akoma. Ibra është ende në infermieri dhe ndoshta nuk do të kthehet para shkurtit. Giroud i kthyer nga një Botëror i lodhshëm duhet të menaxhohet. Ndërsa Origi vazhdon të ketë probleme me bicepsin femoral të djathtë, gjë që do të kërkojë kontrolle të mëtejshme.

RIKUPERIMI PËR TITULLIN I MUNDSHËM

Milani duhet të besojë në rikuperimin ndaj Napolit – thotë Stefano Pioli -. Ashtu si vitin e kaluar ata besuan në një titull që fillimisht dukej i pamundur. Një lumturi që trajneri e ndau me djalin e tij Gianmarco, analist ndeshjesh i klubit kuqezi: “Në orën 2 të mëngjesit tymosëm një puro të madhe në ballkon, me të gjithë tifozët e Milanit që kalonin me flamuj. Në atë moment kuptova vërtet madhështinë e asaj që kishim bërë”.

Keqardhja e madhe është që nuk mundi të festojë së bashku me të atin Pasquino, i cili u nda nga jeta në vitin 2019: “Gjithmonë jam ndjerë i mbrojtur nga babai im. Ai më ka ndjekur gjithmonë me aq maturi dhe pozitivitet sa do ta kishte merituar ta përjetonte atë kënaqësi të mrekullueshme me ne”.