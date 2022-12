Nga fjalët në vepra: Interi e ka seriozisht për Marcus Thuram. Pas takimit me stafin e sulmuesit në Katar, të përfaqësuar nga agjencia Sport Cover, drejtuesit zikaltër janë gati të zyrtarizojnë ofertën. Francezi, finalist i Botërorit në Katar, do të çlirohet nga Borussia Monchengladbach me parametër zero në qershor. Për të bindur lojtarin është gati një kontratë pesëvjeçare në San Siro me vlerë 5 milionë euro në sezon. Marotta dhe Ausilio duan të nxitojnë sepse duhet të mposhtin konkurrencën e Newcastle dhe Bayern Mynih. Ditët e para të vitit 2023 do të jenë vendimtare për të kuptuar nëse 25-vjeçari francez do të veshë fanellën zikaltër sezonin e ardhshëm.

Objektivi është që Marcus Thuram të nënshkruajë në fillim të shkurtit, kur rregullat e FIFA-s ta lejojnë këtë. Sulmuesi ka lindur në Parma dhe është rritur në Torino dhe, për këtë arsye, Italia është një destinacion shumë i mirëpritur. Për djalin e ish-mbrojtësit Lilian Thuram është praktikisht shtëpia e dytë. 25-vjeçari, pasi luajti dhe humbi finalen e Botërorit, mori disa ditë pushim në Nju Jork. Ai do të reflektojë për të ardhmen e tij vetëm në vitin 2023. Lojtari ishte tashmë afër Interit edhe në verën e vitit 2021. Në atë kohë, marrëveshja dështoi për shkak të një dëmtimi. E tani, pas një viti e gjysmë mund të mbërrijë tymi i bardhë.