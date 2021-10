Mbretëresha Elizabeth II, e cila mbushi 95 vjeç prillin e kaluar, refuzoi me mirësjellje, por me vendosmëri një çmim që i ishte caktuar për arsye moshe, duke e bërë të qartë se ajo nuk ndihej e moshuar. Kjo u raportua nga revista “The Oldie”, një botim i rezervuar për botën e të moshuarve, i cili çdo vit jep çmimin në fjalë, të titulluar “Oldie of the Year” ose në shqip “E moshuara e vitit”.

Muajt ​​e fundit, menaxhmenti i revistës iu drejtua sovranes, përmes kanaleve të gjykatës, për ta pyetur me respekt nëse ishte e gatshme të pranonte çmimin.

Por në përgjigjen, transmetuar më 21 gusht nga rezidenca mbretërore skoceze e Balmoral, përmes një komunikimi që iu besua sekretarit të saj privat, Tom Laing –Baker, vajza e George VI bëri të ditur se nuk ishte ky rasti. “Madhëria e Saj beson se njeriu plaket kur ndihet i tillë”, lexojmë në letrën e Laing -Baker të publikuar sot.

Prandaj, Mbretëresha, e cila ka kaluar gati 70 vjet në fron, nuk beson se ajo i plotëson kriteret “e parashikuara për marrjen e një çmimi dhe shpreson se do të gjejë një marrës më të përshtatshëm”.

Marrësi i identifikuar në fund nga revista është artistja e famshme franko-amerikane e kinemasë hollivudiane, Leslie Caron, e cila është 90 vjeç, pesë më pak se Mbretëresha Elizabeth.