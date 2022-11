Janë kryer evakuimet e 3 familjeve në Malësinë e Madhe. Forcat e Armatosura kanë ndihmuar në kalueshmërinë e banorëve të Bërdicës. Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi së bashku me ministrin Manja dhe kreun e Bashkisë së Lezhës, Pjerin Ndreu vizituan zonën e Bërdicës. Sipas ministrit, gjendja është në kontroll. Peleshi thotë se të gjitha strukturat janë në gatishmëri për të përballuar pasojat e reshjeve me intensitet.

“Reshjet do të vazhdojnë diku me intensitet më të ulët dhe diku më të lartë. Të gjithë ministrat e fushës janë në territor, për të parë pikat nevralgjike. Të gjitha bashkitë me reshje intensive kanë bërë një punë të mirë me kanalet kulluese. Kemi patur evakuime në Malësinë e Madhe pasi përroi ka dalë nga shtrati Rrjolli dhe në Bërdicë FA po ndihmojnë në kalueshmërinë e banorëve. Jemi në gatishmëri në të gjithë Shqipërinë dhe do t’i përballojmë këto ditë, të cilat në një anë kanë dhe lajmin e mirë për mbushjen e baseneve ujore, por që kanë dhe anën e pasojave me të cilat duhet të përballemi”, u shpreh Niko Peleshi.