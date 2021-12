Shqipëria është pushtuar prej disa ditësh nga moti i keq me reshje të dendura shiu. Për shkak të motit të keq dhe detit me dallgë, është pezulluar lundrimi detar në Vlorë për mjetet e vogla lundruese dhe peshkarexhat. Gjatë mbrëmjes së djeshme ka pasur edhe erëra të forta e për pasojë problematike është situata edhe në furnizimin me energji elektrike në qytezën e Orikumit dhe fshatrat e lumit të Vlorës.

Bashkia e Vlorës ka njoftuar qytetarët të shmangin lëvizjet e panevojshme dhe të kujdesen për parkimet e automjeteve duke shmangur rrugët që zakonisht përmbyten.