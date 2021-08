Tifozi i Nicës që goditi me shkelma Dimitri Payet gjatë përleshjeve që ndërprenë ndeshjen e Ligue 1 mes Nice dhe Marseille të dielën në mbrëmje do të gjykohet më 22 shtator. Ai duhej të dilte sot para gjyqtarit, por kërkoi kohë për të përgatitur mbrojtjen. Ndërkohë, ai u vendos nën kontrollin gjyqësor, me detyrimin që të paraqitej në polici një herë në javë, dhe u njoftua për ndalimin e paraqitjes në stadium.

“Do të ketë detyrimin e firmës në Nice dhe kudo”, tha Kryetarja e Gjykatës, Marion Menot. Përfaqësuesi i akuzës, Leopold Mendes, kishte kërkuar që personi të mbahej në paraburgim deri në datën e gjykimit, duke e justifikuar kërkesën e tij me krimin e “veprimeve të rënda të huliganizmit”. Tifozi i Nicës ishte raportuar edhe në shtator 2019 pas një zënke me xhandarët në hyrje të stadiumit Montpellier, duke u gjobitur me 450 euro. “Më vjen keq, më vjen turp, nuk kam fjetur për tre ditë dhe mendoj se do të pendohem për gjestin tim gjatë gjithë jetës sime, por edhe për faktin që kam njollosur emrin e prindërve të mi, të familjes sime”, tha i riu.

“Nuk do të shkojë më kurrë në stadium, është i traumatizuar. Një orë pas ndeshjes, emri i tij dhe i prindërve të tij po qarkullonin në mediat sociale. Ai u bë një armik publik,” shpjegoi avokati i tij, Benjamin Taieb. Avokati shpjegoi gjithashtu se klienti i tij “nuk kishte hedhur kurrë shishe”. Të dielën, ndeshja mes Nicës dhe Marsejës u ndërpre përfundimisht në minutën e 78, pasi lojtari i Marsejës, Dimitri Payet, i cili ishte gati të kryente një goditje nga këndi, u shënjestrua nga tifozët ultras të Nicës. I goditur në shpinë nga një shishe ujë, Payet e ktheu objektin që iu hodh në publik. Dhjetëra mbështetës të Nicës më pas pushtuan fushën, duke shkaktuar një përleshje mes tifozëve, lojtarëve të ekipit dhe zyrtarëve të klubit.