Të gjithë gazetarët që raportojnë nga Kuvendi i Shqipërisë u njoftuan të premten, në datë 4 qershor, që nuk do të mund të kenë më akses në ambientet e kryesisë së Kuvendit. As ata e as kameramanët nuk do të mund të ndjekin seancat parlamentare, ndërsa trasmetimi do të bëhet i kontrolluar nga vetë kuvendi. Vendimi i publikuar në faqen e internetit të parlamentit, ndryshon rregulloren e vitit 2014 dhe sanksionon që gazetarët nuk do të mund të lëvizin më në mjediset e Kryesisë së Kuvendit, ku zhvillohen kryesisht seancat e komisioneve parlamentare.

Pas vendimit të Byrosë së Kuvendit për të lënë gazetarët jashtë në sesionin e ardhshëm parlamentar, këta të fundit kanë thirrur një protestë. Protesta do të mbahet nesër në orën 09:30 para seancës plenare.

“Eja KUVENDojmë! Vendimi i Byrosë së Kuvendit për të përjashtuar gazetarët e akredituar nga aksesi i komisioneve parlamentare është cënim i pastër i punës sonë dhe lirisë së medias! Përmes një organizimi spontan, sensibilizues, ditën e mërkurë, datë 09/06/2021 ftohen të gjithë gazetarët që janë të akredituar në Kuvendin e Shqipërisë që në orën 09:30 para seancës plenare të marrin pjesë në një protestë kundër kësaj vendimarrjeje!

Janë të lutura redaksinë e televizioneve të mundësojnë akses për këtë protestë! Kjo është një betejë për fjalën e lirë dhe raportimin e pavarur!”, thuhet në njoftim.