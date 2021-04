Ka përfunduar numërimi në Bashkinë e Poliçanit, e cila i përket Qarkut të Beratit.

Pas përfundimit të numërimit të kutive në KZAZ me numër 67, Partia Socialiste ka dalë fituese, me 65.97% të votave, e përkthyer me 3.871 vota.

E dyta renditet Partia Demokratike me 17.81%, e konvertuar në 1045 vota dhe e treta u rendit LSI me 15.72% të votave.