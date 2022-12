Mjalti si një shtesë diete mund të bëjë pothuajse çdo pjatë më të shijshme, nga pula e pjekur dhe peshku te buka dhe ëmbëlsirat

Hulumtimet e reja kanë treguar se mjalti gjithashtu mund të përmirësojë nivelet e sheqerit në gjak dhe kolesterolit, megjithëse disa lloje mund të jenë më të mirë se të tjerët, raporton Eat This, Not That.

Studiuesit nga Universiteti i Torontos, rezultatet e studimit të të cilëve u botuan së fundmi në Nutrition Reviews, vendosën të përcaktojnë se çfarë efekti mund të ketë mjalti në faktorët e rrezikut kardiometabolik.

Studiuesit u fokusuan në 18 prova të kontrolluara që përfshinin më shumë se 1100 pjesëmarrës dhe që zgjatën dy muaj.

Rezultatet treguan se konsumimi i mjaltit ka një efekt pozitiv në shëndetin kardiometabolik, si ulja e sheqerit në gjak dhe nivelet e kolesterolit.

Në pjesëmarrësit që konsumonin mesatarisht dy lugë mjaltë çdo ditë, u vu re se mjalti i papërpunuar dhe i luleve ishin shkaku i shumë përfitimeve shëndetësore. Nga ana tjetër, mjalti i përpunuar nuk ishte aq efektiv.

“Këto rezultate janë befasuese sepse mjalti përmban rreth 80 për qind sheqer, kështu që mund të mos ketë kuptim që diçka kjo ëmbëlsirë në të vërtetë ul sheqerin në gjak dhe nivelet e kolesterolit. Por mjalti është gjithashtu një përbërje komplekse e sheqernave të zakonshme dhe të rralla, proteinave, acideve organike dhe komponimeve të tjera bioaktive që ka shumë të ngjarë të kenë përfitime shëndetësore”, shpjegon Tausif Khan, studiues i studimit të përmendur dhe bashkëpunëtor kërkimor i shkencave ushqimore në Universitetin e Torontos.