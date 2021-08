E ardhmja e Romelu Lukakut duket gjithmonë e më larg Milanos. Pas deklaratave të klubit se sulmuesi ishte i pashitshëm dhe fjalëve të vetë belgut ku pohonte dashurinë e tij për Interin, gjërat kanë ndryshuar në 48 orët e fundit.

Situata e vështirë ekonomike te zikaltrit, e cila u pasua me dorëheqjen e Antonio Kontes fillimisht dhe më pas me largimin e Ashraf Hakimit, duket se do të ketë një tjetër të sakrifikuar të madh. Madje, pas vetëm 3 muajsh nga fitimi i “Scudettos”, ndjenja që mbizotëron tashmë në Milano është pasiguria për të ardhmen.

Oferta prej 120-130 milionë euro (8 milionë në formë bonusesh), e ka lëkundur përfundimisht Interin. Nga ana e tij Romelu Lukaku do të përfitonte në Londër dyfishin e pagës aktuale që merr në Milano (8.5 milionë në sezon).

Kjo do te qe nje goditje e madhe per Interin qe po çmontohet dita ditës. Fillimisht u largua trajneri, Antonio Konte, më pas Ashraf Hakimit drejt PSG, dhe tani suluesi kryesor.

Trajneri Inzagi dhe CEO Marota kanë dalë kundër shitjes pasi janë të vetëdijshëm për pasojat që do të sillte largimi i Lukakut në aspektin teknik. Por vendimi i takon presidentit Zhang dhe aksionerëve të OAK Tree të cilët për hire të vërtetës kanë dhënë ‘’ok’’ për këtë transferim.

Kjo ka çuar në një përçarje dhe midis drejtuesve pasi Inzagit i është premtuar shumë dhe me shitjen e Hakimit, Lukakut dhe Lautaros me shumë mundësi do të humbiste baza e ekipit. Gjithashtu, ‘’Curva Nord’’ iu drejtua selisë së klubit ditën e djeshme me banderola ‘’Mbani premtimet’’.