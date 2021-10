Kryeministri Edi Rama ka mbledhur sot qeverinë, pas shpalljes së krizës energjetike dhe paralajmërimit se vendi ynë mund të përballet me rritje të çmimeve. Pas mbledhjes, kryeministri ka dalë në një deklaratë për mediat ku ka njoftuar se nesër do të publikojë planin e posaçëm për të përballuar krizën energjitike.

“Jemi mbledhur për të deklaruar emergjencën e energjisë elektrike. Është diktuar nga një situatë e përgjithshme e rritjes marramendëse të çmimit energjisë në tregjet ndërkombëtare. Dhe i jep qeverisë mundësinë që të ndërhyjë me instrumente financiare apo të natyrës administrative. Sot me këtë vendim i hapim rrugë edhe ekzekutimit të planit të posaçëm për të përballuar këtë situatë. Planin do ta bëjmë publik nesër”, tha Rama.