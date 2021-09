Panik për një gjendje të fikëti të legjendës Pele, sipas mediave braziliane. Për fat, mendon vetë braziliani të ndalojë thashethemet që po bëheshin të pakontrolluara. Legjenda e futbollit Pele tha se ai u shtrua në spital, në S Paulo Paulo, vetëm për kontrollet rutinë që ishin vonuar për shkak të pandemisë.

Pele specifikoi se ka një “shëndet të shkëlqyeshëm”, duke mohuar informacionin që fliste për shtrimin në spital për shkak të një gjendje të fikëti. “Djema, nuk më ka rënë të fikët dhe jam në gjendje të shkëlqyer shëndetësore. Unë shkova në spital për të bërë kontrollet e mia rutinore, të cilat nuk isha në gjendje t’i bëja më parë për shkak të pandemisë”, raportoi ylli 80-vjeçar i futbollit në rrjetet e tij sociale.

Edson Arantes do Nascimento është shtruar disa herë në spital vitet e fundit për të trajtuar problemet shëndetësore. Rasti i fundit ishte në vitin 2019, kur ai u shtrua në spital në Paris dhe u transferua në Sao Paulo për të hequr një gur në veshka. Në vitin 2014 ‘Mbreti’ ishte në kujdes intensiv pas një infeksion urinar e detyroi atë t’i nënshtrohej dializës së veshkës së majtë, e vetmja që i ka mbetur që kur tjetrën e hoqi në vitet 1970 për shkak të një dëmtimi kur ai ishte akoma lojtar. Pelé gjithashtu i është nënshtruar një operacioni në ijë dhe shpinë dhe ka pasur disa vështirësi në lëvizje që nga viti 2012, duke u shfaqur në publik, me raste, në një karrige me rrota. Në vitin 2020, djali i tij Edinho raportoi në një intervistë se babai i tij vuante nga “njëfarë depresioni” dhe nuk donte të “dilte nga shtëpia” për shkak të problemeve të tij të lëvizshmërisë, por vetë Pele, disa muaj para 80 -vjetorit të tij, u përgjigj. : “Unë jam mirë (…) I pranoj kufizimet e mia fizike sa më mirë që mundem, por kam ndërmend ta mbaj topin në rrotullim.”