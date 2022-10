Kryeministri Edi Rama ka prezantuar sot Skemën Kombëtare të Prodhimit Vendas në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Në këtë takim kryeqeveritari ka premtuar rritje për pagat e pedagogëve. Nga UBT-ja, Rama u shpreh se do të bëhet një rritje prej 7%. Kjo sipas tij do të vendosej në mbledhjen e ardhshme të Qeverisë. Kryeministri tha se rritja do të bëhet këtë radhë mirëpo janë universitetet ato të cilat kanë të drejtë të rrisin apo jo pagat pasi janë autonom.

‘Do bëjmë një rritje pagash prej 7 përqind, ama do ti njohim universitetit të drejtën për të rritur pagën e pedagogëve sipas vendimmarrjes së vet. Universiteti është autonom. ‘- u shpreh Rama.

Ditën e sotme, pedagogët kanë dalë në protestë përballë Universitetit të Tiranës, duke kërkuar rritje për pagat. Ata kanë parashtuar disa kërkesa, të cilat nëse nuk plotësohen, nuk do të vijojnë mësimin më 17 tetor.

“Me lëmoshë nuk gënjehemi. Bëhet fjalë për qëndrim esencial ndaj arsimit të lartë publik. Që ti përgjigjet ekonomisë së vendit dhe kërkimit shkencor. Pa kërkim shkencor nuk ka zhvillim. Rritja 50% për dy vite, eshte e panegociueshme. Dhe per vitet e ardhmshme dy here. Nese behet kjo rritje, nuk shkojme as sa Kosova, 1200 euro”, tha kreu i Sindikatës së pedagogëve, Aleksandër Kovaçi.

Kërkesat e pedagogëve

-Rritja e pagave për pedagogët dhe stafin ndihmës (nuk është plotësuar)

-Rritja e financimit për kërkimin shkencor (nuk është plotësuar)

-Rivendosja e shtesave mbi pagë për ‘Dëshmëri shëndeti në punë’ (nuk është plotësuar)

-Rritja e shtesës mbi pagën për vjetërsinë në punë (nuk është plotësuar)

-Rritja e pagesës së orëve të ngarkesës suplementare (do shqyrtohet)

-Rivlerësimi i orës mësimore pasi ka zbritje prej 50% të pagesës së orës mësimore si rezultat i mosfierencimit të orës mësimore të leksionit. (do shqyrtohet)

-Rishikimin e tatimit prej 23% mbi pagesën e ngarkesës suplementare (do shqyrtohet)

-Të pezullohet deri më 2026 zbatimi i pikës c) të paragrafit të 3, i Kreut III të VKM Nr.112, datë 23.2.2018 për kriteret e marrjes së titullit “Profesor”. (do shqyrtohet)

-Të bëhet transparencë mbi buxhetin dhe të ardhurat e universitetet publike. (është rënë dakord)