Pas protestës së sotme në Elbasan, Partia Demokratike ka vijuar me thirrjet e saj për protesta. PD ka njoftuar një tubim përpara godinës së Prokurorisë së Posaçme kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit. Protesta do të mbahet të mërkurën, në 12 tetor. Në një postim në rrjetet sociale, deputeti i PD Belind Këlliçi thotë se SPAK po hesht lidhur me kallëzimin që është bërë për shembjen e Teatrit Kombëtar.

“Thirrje për protestë! Thuajse 3 vjet nga shembja kriminale e Teatrit Kombëtar dhe SPAK hesht. Heshtja është bashkëfajësi. Qytetarët kërkojnë drejtësi! Nesër në ora 10:00, përpara godinës së SPAK!”-shkruan Këlliçi.