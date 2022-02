Kryeministri Edi Rama sot i është përgjigjur akuzave të Partisë Demokratike, të denoncuara nga deputetja Oriola Pampuri se kreu i qeverisë ka shkuar me çarter në Suedi. Në një dalje për mediat kreu i qeverisë mohoi akuzat e PD-së se kishte qëndruar në resortin luksoz në Wildbad Kreuth-in legjendar, që ka qenë dikur e familjes mbretërore bavareze Wittelsbach dhe një llixhë për carët rusë dhe perandoreshat austriake.

“Fakti që dal në fotografi pranë resortit legjendar nuk do të thotë se kam qëndruar aty. Unë kam qëndruar me familjen në Mynih. Kam kaluar një orë ne zonën e liqenit me gazetaren, për rubrikën e saj të njohur me personalitete, të ftuara për një bashkëbisedim në natyrë. Kështu që në vend që të shkoni te llixhat e carëve dhe perandoreshave, gjeni një përkthyes dhe mos shikoni vetëm fotografitë”, tha ai.

Sa i përket udhëtimin me charter që shpenzon karburant 120 mijë euro, Rama tha: “Kam udhëtuar në Mynih me një biletë ekonomike 345 euro, së bashku me gruan dhe djalin e vogël.”