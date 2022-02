Pavarësisht rezistencës së banorëve prej ditësh, fadromat e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit kanë nisur shembjen e banesave në njësinë numër 4, për t’i hapur rrugë projektit të rindërtimit në zonën e 5 majit. Në ndihmë të IMT-së në zonë, kanë mbërritur forca të shumta të policisë dhe pritet të shemben rreth 11 shtëpi. Të shumtë janë banorët që kanë kundërshtuar procesin. Ata kanë kaluar natën jashtë, ndërsa këmbëngulin se marrëveshja që bashkia ka bërë me ta nuk është e drejtë. Qytetarët kërkojnë dëmshpërblim dhe transparencë lidhur me projektet. Një banor, me certifikatë pronësie në duar, ka hipur mbi mur dhe bën thirrje për të mos i shembur banesën. Pas disa minutash rezistencë ai është larguar me forcë nga policia dhe më pas fadroma ka nisur shembjen e banesës së tij. Lojtës Videosh 00:00 00:10 Lojtës Videosh 00:00 00:20 Lagja e tregut të madh, e njohur si zona 5 maji është përfshirë nga bashkia në programet e rindërtimit. Bashkia e Tiranës ka nisur njoftimet në mes të tetorit, duke ofruar pagesa qiraje dhe një akt-marrëveshje me banorët për të përfituar nga programet e rindërtimit. Megjithatë, banorët dyshojnë se dokumenti është i njëanshëm pa vulë dhe pa firmë, dhe se në të nuk shënohen afate për fillimin dhe përfundimi i punimeve, vendi dhe koha e kompensimit të pronës, shkëmbimit dhe nuk cilësohet pronësia apo përdorimi i pronës. 9 Feb 2022

Kryetarja e Komisionit Hetimor për Inceneratorët, Jorida Tabaku komentoi vizitën e zhvilluar, një ditë më parë, në inceneratorin e Fierit nga një grup deputetësh anëtarë të komisionit. Tabaku thekson në një postim në rrjetet sociale se dje qytetarët panë se inceneratori i Fierit nuk ishte funksional, nuk përpunohej asnjë mbetje ndonëse inceneratori ka marrë të gjithë pagesën nga qeveria. “Që nga dita e parë që nisi Komisioni Hetimit të Inceneratorëve, mazhoranca përpos avokatisë së atyre që sot janë në kërkim dhe korrupsionit, ka kërkuar me ngulm vizitën tek inceneratorët. Dje, si komision ia plotësuam dëshirën dhe rezultati që pamë, ishte një tjetër provë e vjedhjes së 28 milionë eurove. Dje, qytetarët panë se inceneratori i Fierit nuk ishte funksional, nuk përpunohej asnjë mbetje, ndonëse inceneratori ka marrë të gjithë pagesën nga qeveria. Ndërkohë që duhet të kishte përfunduar 3 vite më parë! Ndërsa live gënjehej për 180 tonë mbetje që “përpunoheshin”, shqiptarët shihnin godina të bojatisura, por pa asnjë funksion”, tha Tabaku në një postim në Facebook.