Pavarësisht optimizmit në frontin Di Maria, Juventus nuk ka hequr dorë nga pista Zaniolo. Në fakt, sulmuesi i Romës mbetet një objektiv i Juventusit pavarësisht ardhjes së mundshme të argjentinasit. Një objektiv që nuk është i lehtë për t’u arritur, duke pasur parasysh situatën dhe pengesën rezistente të klubit verdhekuq, por për të cilin drejtuesit e Juventusit po përpiqen të hapnin një dialog konstruktiv. Në detaje, sipas La Stampa, bardhezinjtë po punojnë në disa fronte për të bindur Romën. E para ka të bëjë me lojtarët në shkëmbim. Përveç Fabio Mirettit dhe Giacomo Vrionit, drejtuesit e Juventusit janë gjithashtu të gatshëm të propozojnë emra si Ëeston McKennie, Nicolò Rovella dhe Moise Kean. Lojtarë që nga njëra anë të përpiqen të ulin kuotën e parave dhe nga ana tjetër të japin zgjidhje teknike të dobishme për projektin e Mourinhos. Formula mbetet për tu jetur, por sipas La Stampa, Juventus po mendon për një operacion të stilit “Chiesa” për të bindur Romën dhe për të shpërndarë kostot e marrëveshjes me kalimin e kohës. Edhe në këtë rast, në fakt, bardhezinjtë po lëvizin për të propozuar një hua të rëndë me shlyerje të detyrueshme të shtyrë në kohë. Një lëvizje që, me lojtarin larg një rinovimi të mundshëm me verdhekuqtë, mund t’i kënaqte të gjithë në shifra të caktuara. 29 Jun 2022

Pas Sven Botman, Milani mund të humbasë objektivin e dytë të merkatos: Renato Sanches. Mesfushori portugez, që prej dimrit të kaluar në shënjestrën e kuqezinjve, sipas asaj që filtron nga Franca ka vendosur të pranojë avancimin e Paris Saint-Germain, duke e preferuar përpara Milanit edhe për shkak të ardhjes në pankinën parisiene të Galtier, në vend të Pochettinos. Kuqezinjve nuk i kishte mbetur gjë tjetër përvecse të provonin një ofertë në rritje, por vullneti i lojtarit do të bënte gjithnjë diferencën. Ajo që dëshmon pika e kthesës në favor të parisianëve të Renato Sanches është Le Parisien, një gazetë që ka qenë gjithmonë shumë pranë ngjarjeve të PSG-së. Oferta e klubit kampion francez për Lille do të ishte rreth 10 milionë euro, e refuzuar për momentin, por me gatishmërinë e lojtarit për të kompletuar transferimin një vit nga skadimi i kontratës. Për portugezin, që ka refuzuar propozimin e Milan, është gati një marrëveshje trevjeçare.