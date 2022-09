Këtë të premte dollari amerikan është blerë këtë të premte, 30 shtator, me 119 lekë dhe është shitur me 120.7 lekë. Kjo shënon një rënie të lehtë me ditët që lamë pas. Sakaq monedha evropiane euro blihet me 116.2 lekë dhe shitet me 116.8 lekë. Kjo monedhë vijon të shënojë rekordet më të ulëta historike.

Rritje ka pësuar paundi britanik, i cili sot blihet me 129.7 lekë dhe shitet me 132.2 lekë. Ndërsa franga zvicerane ka mbetur në të njëjtat nivele, ku blihet me 121 lekë dhe shitet me 122 lekë.