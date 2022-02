Pas sulmeve me raketa që erdhën sot nga pala ruse në drejtim të Ukrainës, reagon edhe kryeministri Edi Rama.

Në twitter ai shkruan se i bashkohet NATO-s dhe BE-së sa i takon qëndrimit ndaj Rusisë, duke e dënuar veprimin e saj.

“Ne bashkohemi me NATO-n dhe aleatët e BE në dënimin e ashpër të agresionit të Rusisë. Mendimet tona janë me popullin ukrainas.”, shkruan Rama.