Përpjekjet diplomatike për të zbutur tensionet rreth Ukrainës vazhduan të martën me Presidentin francez Emmanuel Macron që pritej në Kiev një ditë pas bisedimeve me orë të tëra me liderin rus në Moskë, që nuk treguan përparime të dukshme.

Macron do të takohet me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy pasi frika për një pushtim të mundshëm rus po rritet. Moska ka grumbulluar mbi 100,000 trupa pranë kufijve të Ukrainës, por këmbëngul se nuk ka plane për të sulmuar Ukrainën. Kremlini ka kërkuar garanci nga Perëndimi se NATO-ja nuk do ta pranojë Ukrainën dhe vendet e tjera ish-sovjetike si anëtare, do të ndalojë vendosjen e armëve atje dhe do të tërheqë forcat e saj nga Evropa Lindore – kërkesat që SHBA-ja dhe NATO-ja i refuzojnë.

Udhëheqësit perëndimorë javët e fundit janë angazhuar në një diplomaci të nivelit të lartë me shpresën për të ulur tensionet dhe për të parandaluar një sulm.

Macron bisedoi me Presidentin rus Vladimir Putin të hënën për bisedime që zgjatën më shumë se pesë orë. Pas takimit të gjatë, të dy liderët theksuan nevojën për më shumë bisedime, duke evidentuar edhe mospajtimet e tyre.

Putin vuri në dukje se SHBA dhe NATO i kanë injoruar kërkesat e Moskës, por sinjalizoi gatishmërinë e tij për të vazhduar negociatat.

Ai gjithashtu paralajmëroi se pranimi i Ukrainës në NATO mund të shkaktojë një luftë midis Rusisë dhe aleancës. “Nëse Ukraina bëhet anëtare e NATO-s dhe vepron për të rimarrë Krimenë, vendet evropiane do të tërhiqen automatikisht në një konflikt ushtarak me Rusinë”, paralajmëroi Putin.