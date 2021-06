Partia Demokratike shpall paraditen e sotme rezultatet për zgjedhjet e zhvilluara gjatë të dielës së 13 qershorit për kryetarin e ri. Sipas rezultatit paraprak, Lulzim Basha e ka thelluar më tej diferencen e votave ndaj kandidatëve të tjerë duke vulosur kështu fitoren e tij si kryetar i PD.

Basha rezulton fitues me 81% të votave, ndërsa pjesëmarrja e anëtarësisë ka qenë në nivelin 54.7% ose 41 mijë e 674 vota të vlefshme. Ndër tre rivalët e tjerë të zotit Basha, i dyti u rendit Agron Shehaj, me 14.8 përqind të votave, duke lënë pas me 2.4 përqind zonjën Edit Harxhi dhe me 1.8 përqind Fatbardh Kadillin.