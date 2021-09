Deputetët e Partisë Demokratike do të paraqiten fizikisht për të marrë pjesë në mbledhjet e Komisioneve Parlamentare. Pas mbledhjes së Grupit Parlamentar, PD ka vendosur që të mos e njohë vendimin për mbledhjen “online” të Komisioneve Parlamentare. Sipas demokratëve është vendim që bie ndesh me Rregulloren e Kuvendit dhe synon t’i shmanget përballjes me opozitën dhe të mohojë transparencën për qytetarët.

Pavarësisht vendimit të Byrosë së Kuvendit, deputetet e PD do të jenë fizikisht në komisione duke nisur nga kjo e hënë në komisionin e Ekonomisë dhe në Komisionin e Jashtëm.