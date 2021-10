Partia Demokratike kërkon që njësoj siç po ndodh me anëtarët e sistemit të drejtësisë edhe të gjithë politikanët të kalojnë në sitën e vetingut. Këtë propozim, PD pritet t’i dorëzojë të mërkurën në Kuvend. Së bashku me të demokratët do të propozojnë amendamente për ndryshime kushtetuese në Parlament për sa i përket reformës territoriale dhe asaj zgjedhore.

Nga ana tjetër Partia Socialiste ka kërkuar që të zgjatet afati i “Vettingut” në drejtësi. Për ta bërë këtë i duhen edhe votat e Partisë Demokratike, ndërkohë nuk dihet nëse do të ketë një akordim mes palëve që të arrihet në një konsensus për të kaluar këto reforma.