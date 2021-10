Parashikimet për çmimin e energjisë elektrike në Europë janë jo të mira, pasi moti i ftohtë i nëntorit, i kombinuar me rezervat e ulëta të energjisë, pritet të rrisë më tej koston e energjisë elektrike për familjet dhe bizneset. Sipas parashikimit të motit për vendet e Evropës Perëndimore, kushtet do të përkeqësohen nga java e ardhshme, me temperatura që do të lëvizin nën nivelet normale. Siç thekson Bloomberg, kjo perspektivë rrit shanset për rritje të mëtejshme të kërkesës, pasi çmimet në kontratat e ardhshme të energjisë tashmë reflektohen.

Presioni në rritje i çmimit të energjisë elektrike vjen edhe si pasojë e vëllimeve të dobëta të gazit natyror të importuar nga Rusia, që vazhdon të mbajë të ulëta furnizimet, pavarësisht angazhimeve për të kundërtën. Natyrisht, nuk duhet të harrojmë se Rusia ka përgatitur tashmë një tubacion të ri gazi, që anashkalon territoret polako-ukrainase dhe përfundon drejtpërdrejt në Gjermani nëpërmjet Detit Baltik.

Sipas ministrit rus të Energjisë, Alexander Novak, nisja e tubacionit, i cili ka ngritur shqetësime për varësinë energjetike të Evropës, vjen vetëm disa javë pasi autoritetet gjermane i dhanë dritën jeshile shitjeve komerciale të gazit. Prandaj, shumë analistë e shohin krizën aktuale si një përpjekje të Rusisë për të bindur Evropën për nevojën e një tubacioni të ri, ndërsa disa nuk mungojnë të përmendin një shfaqje force nga Kremlini.

Nëse situata nuk ndryshon rrënjësisht, atëherë Evropa është në rrezik të përjetojë një nga dimrat më të këqij në dekada, me rritjen e kostove të energjisë që godet familjet dhe industritë, duke minuar perspektivat për rimëkëmbjen ekonomike të Kontinentit të Vjetër. Të mos harrojmë, në fund të fundit, se kriza e gazit, e cila vjen si pasojë e rezervave të ulëta dhe kërkesës së lartë, si pasojë e rimëkëmbjes së mprehtë dhe të shpejtë të ekonomisë botërore, ka shkaktuar tashmë trazira si në naftë, e cila është në nivelin më të lartë.