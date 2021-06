Sipas MeteoAlb, mbetet mot me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të lehta në zonat malore, por kthjellimet mbizotërojnë bregdetin dhe zonat e ulëta deri pak pas mesditës, kur vranësira të shpeshta shfaqen përgjatë kufirit lindor por pa mundur të gjenerojnë reshje. Këto kushte atmosferike mbeten deri mëngjesin pasardhës.

Temperaturat e ajrit ulen lehtë gjatë mëngjesit por rriten me të paktën 2 gradë në mesditës duke shënuar vlerat minimale dhe maksimale 7°C deri në 30°C.Era do fryjë mesatare dhe e fortë me shpejtësi deri 55 km/h, nga drejtimi Verior- Veriperëndimor, ndërsa në det të hapur krijohet dallgëzim 5 ballë.