Sipas MeteoAlb: Moti në vend vijon me vranësira dhe reshje te pakta shiu e dëbore ku me te dendura reshjet do te paraqiten ne veri dhe qendër. Orët vijuese, mbeten ne ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta në të gjithë territorin e vendit, situate e cila do te vijoje deri mëngjesin e së martës.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -2°C deri në 14°C. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 45 km/h nga drejtimi verior dhe verilindor duke krijuar ne brigjet detare dallgëzim mbi 3 ballë.