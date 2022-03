Territori ynë deri në pasdites do të jetë me vranësira dhe reshje në zonat Qendror dhe Jugore, Por në Veri do të jenë reshjet në sasira më të pakta. Ndërsa orët në vijim përmirësojnë gradualisht motin duke bërë që në orët e vona të natës pjesa me e madhe e vendit të jetë në kushte të qëndrueshme atmosferike.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -5°C deri në 10°C. Era do të fryjë mesatare dhe fortë me shpejtësi mbi 50 km/h nga drejtimi Verilindor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 4 ballë.