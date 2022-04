Sipas MeteoAlb: Territori shqiptar do të jetë në orët e para të ditës në dominimin e kthjelimeve në pothuajse gjithë vendin, por pritet që në zonat malore të ketë kalime të pakta vranësirash. Ndërsa në ortë vijuese parshikohet që të ketë shfaqje të vranësirave të lehta e kalimtare edhe në pjesën tjetër të vendit tonë.

Temperaturat e ajrit do të rriten ndjeshëm në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 3°C deri në 20°C. Era do të fryjë e lehtë dhe deri mesatare me shpejtësi 27 km/h nga drejtimi Lindore duke krijuar në brigjet detare dallgëzim të ulët.