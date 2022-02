Sipas MeteoAlb: Vendi ynë mbetet në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, të cilat do të sjellin gjatë paradites kthjellime në pjesën më të madhe të territorit. Por në vijim pritet të ketë kalime të lehta vranësirash në zonën malore dhe të ulët. Ndërsa bregdeti do të mbetet me mot të kthjellët gjatë orëve të pasdites dhe mbrëmjes.

Temperaturat e ajrit do të rriten ndjeshëm në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -2°C deri në 15°C. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare në det me shpejtësi 28 km/h nga drejtimi Perëndimor – Veriperëndimor duke krijuar dallgëzim të ulët.