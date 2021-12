Tërheqja e masave ajrore polare do të bëjë që të ketë rritje të temperaturave, ndërsa moti vijon të paraqitet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash, ku më të dukshme vranësirat do jenë në zonat përgjatë kufirit lindor.

Sipas Meteoalb, parashikohet që pasditja dhe mbrëmja të mbeten në të njëjtat kushte atmosferikem në të gjithë Shqipërinë.