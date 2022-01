Sipas MeteoAlb: Vranësira dhe shira me intensitet mesatar dhe të lartë mbizotërojë motin në vendin tonë duke filluar nga orët e para të ditës, ku më të konsiderueshme reshjet do jenë në veri dhe qendër duke bërë që herë pas here reshjet të jenë në formë rrebeshi. Pasditja dhe kryesisht mbrëmja sjellë përmirësim të kushteve atmosferike duke bërë që të ketë intervale me kthjellime.

Edhe nata vijon në zonat malore me prezencë të pakët të reshjeve të dëborës. Temperaturat e ajrit janë rritur gjatë mëngjesit por mbeten konstante në mesditë duke bërë që minimumi dhe maksimumi të luhaten nga 3°C deri në 15 °C. Era do të fryjë mbetet e fortë në tokë dhe në det duke arritur shpejtësi 55 km/h nga drejtimi Jugor duke krijuar në brigjet detare dallgë deri në 5 ballë.