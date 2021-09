Edhe dita e hënë mbetet në ndikimin e vranësirave të shpeshta dhe kthjellimeve të pakta ku herë pas herë do kemi zhvillim të vranësirave lokale duke rrezikuar shira të izoluar në zonat jugore dhe pjesërisht ato qendrore. Ndërsa zonat veriore do të paraqiten me më kthjellime dhe vranësira kalimtare.

Sipas MetoAlb, orët e vona të pasdites dhe mbrëmja sjellin mbizotërim të kthjellimeve dhe vranësira të pakta në zonat lindore temperaturat e ajrit mbeten të pandryshuara në mëngjes por rriten lehtë në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 14°C deri në 32°C. Era do fryjë mesatare me shpejtësi deri 45 km/h, nga drejtimi veriorveriperëndimor ndërsa në det të hapur krijohet dallgëzim 3 ballë.